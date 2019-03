Volano insulti tra Giorgia Meloni e il piddino Carlo Calenda. La battaglia è sul Congresso della Famiglia, in programma a Verona domenica 24 marzo. Un congresso che fa discutere, dunque, non solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il grillino che ha accusato il leghista di andare laddove "si negano i diritti delle donne". Lo scontro tra il piddino e la leader di Fratelli d'Italia lo accende un tweet di quest'ultima, che risponde alle accuse dei grillini:

Un durissimo attacco, al quale Calenda si è sentito di rispondere con una sequenza di insulti. I seguenti:

A chiudere il feroce scambio ecco l'ultimo cinguettio della Meloni, che inchioda Calenda:

Mi riferivo alla proposta di Sibilia sui matrimoni di gruppo e tra specie diverse. Misti non è la parola giusta.

Poi non so cosa c'entri "burina", cafone. Evidentemente ormai siete già alla fase in cui vi sbracciate per difendere i Grillini nella speranza di tornare al governo