Il caso Giulia Sarti si complica. Filippo Roma de Le Iene, in un appassionante servizio, ha raccolto la testimonianza di un grillino anonimo che ha svelato come l'indagine interna al M5s circa l'hackeraggio delle fotografie private avrebbe condotto su una pista grillina. Hackerata, insomma, dai suoi stessi compagni di partito. E il grillino anonimo, neppure troppo velatamente, tira in ballo la Casaleggio Associati. Così Roma ha incontrato anche Alessandro Di Battista, uno dei parlamentari a cui era stata hackerata la casella di posta ai tempi dell'attacco informatico, per chiedergli se ricorda se all'epoca avesse la medesima password per l'account email e per il sistema operativo dei Cinque Stelle, quello che era il pre-sistema Rousseau, sistema con cui i deputati grillini potevano votare per esempio all’interno del Movimento. "Non posso escluderlo", risponde Di Battista. "Con le password sono sempre stato un pippone quindi non escludo che usassi la stessa password". Di Battista, inoltre, conferma che all'epoca decise di non denunciare.