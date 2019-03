I retroscena dalla Lega riferiscono di un Matteo Salvini non proprio tenero con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Secondo il Corriere della Sera, il leader del Carroccio avrebbe definito "tentativo confuso e velleitario" quello dell'alleato grillino di scavalcarlo sulla sicurezza nazionale, quasi un modo per invadere il campo del Viminale. Uno sgarbo che si somma a quello "suggerito" dal M5s al premier Conte sul Congresso della Famiglia a Verona: "Un atto violento contro il ministro Fontana, si è messo a fare il fenomeno in Consiglio dei ministri".











Sì, "il fenomeno" è proprio Conte che secondo Salvini starebbe ora mostrando al mondo tutta la sua debolezza. "Sconfessato da Macron sulla Tav - spiega il Corsera -, isolato sulla Cina dall'asse franco-tedesco, inviso ormai alla Casa Bianca per i dossier sugli F35 e sul Venezuela, messo all'angolo persino sulla Libia". "La verità - sussurra il vicepresidente del Copasir Adolfo Urso - è che la situazione economica ed internazionale in Italia sta precipitando più velocemente di quanto fosse stato calcolato».