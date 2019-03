Ancora un vertice, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un faccia a faccia rimasto segreto e di cui dà conto Dagospia. L'incontro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi ad Arcore, visita privata dove ovviamente si è parlato anche del quadro politico. Il leader di Forza Italia, scrive Dago, avrebbe voluto rassicurazioni circa la tenuta dall'alleanza del centrodestra, almeno a livello locale. E questa rassicurazioni le avrebbe ottenute: il risultato del voto in Basilicata, piovuto soltanto poche ore fa, dimostra che l'alleanza di centrodestra a livello locale conviene a tutti. Ma Berlusconi non avrebbe ottenuto altrettante rassicurazioni a livello nazionale: il Cav avrebbe ribadito la sua volontà di tornare il prima possibile al governo del Paese con il consueto "tridente" (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia), così come - sondaggi alla mano - sembrerebbe possibile fare. Ma il ministro dell'Interno e leader della Lega, sul punto, avrebbe continuato a rispondere picche. Almeno per il momento, non ne vuole sapere di tornare al fianco di Berlusconi. Salvini potrebbe pensarci soltanto dopo un eventuale ritorno alle urne, che certificherebbe i nuovi rapporti di forza che intercorrono tra il Carroccio e gli azzurri.