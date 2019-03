La parola fine sul Pd la mette Piero Fassino. L'ex segretario dei Ds e sindaco di Torino si lancia ad Agorà su Raitre in una spericolata profezia dopo il voto delle regionali in Basilicata, e Nicola Zingaretti al Nazareno è autorizzato a fare tutti gli scongiuri del caso. "Rispetto alle politiche di un anno fa il M5s perde in Basilicata più del 50% dei voti, com'è accaduto in Abruzzo e in Sardegna. C'è una tendenza".









Ora: i numeri sono numeri, e sebbene politiche e amministrative non siano facilmente raffrontabili i dati di Fassino sono corretti e la tendenza (politica, più che elettorale) segnala la crisi dei 5 Stelle da quando sono al governo insieme alla Lega. Ma c'è un però, e quel però è lo stesso Fassino. L'uomo che sfidò Beppe Grillo a fondare un partito e Chiara Appendino a candidarsi sindaco, "se ne è capace". Inutile dire com'è finita in entrambi i casi.