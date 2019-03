Sergio Mattarella non ha ancora firmato la legge che istituisce la commissione d'inchiesta sulle banche, voluta dal governo Lega-M5s. Il testo è sulla sua scrivania ma il presidente della Repubblica è molto perplesso. E anche il decreto per rimborsare i risparmiatori truffati è ancora congelato per lo scontro violentissimo tra i due vicepremier e il ministro dell'economia Giovanni Tria che si rifiuta di sottoscriverlo per evitare una procedura d'infrazione europea.

In questo scenario, rivela Repubblica, il Quirinale ha deciso di convocare i due presidente della Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Mattarella vuole fugare i dubbi. E anche una eventuale firma della legge per la Commissione sarà accompagnata da una lettera ai due presidenti per delimitare confini e finalità di un'operazione che rischia di screditare Bankitalia e il sistema creditizio italiano. Insomma, per Mattarella la Banca d'Italia deve essere messa a riparo dal governo e deve rimanere indipendente. La commissione voluta grillini e leghisti - che sarebbe peraltro guidata da Gianluigi Paragone - la metterebbe a rischio. Per questo il presidente vuole incontrare anche il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.