Non bastavano i malumori all'interno di Forza Italia, Silvio Berlusconi deve fare i conti anche con le pessime notizie che arrivano dagli ultimi sondaggi. Due rilevazioni in particolare hanno rovinato l'umore del Cav, come riporta il Tempo: il sondaggio di Index e quello prodotto dall'Europarlamento. I numeri che fotografano il partito del Cav sono impietosi: Forza Italia non va oltre la soglia psicologica del 10%, piazzandosi tra il 9,1% e il 9,5%.

Con Forza Italia sotto quella fatidica soglia, rischia di crollare tutta la strategia del Cav per tenere insieme i pezzi del centrodestra. Il rischio, sempre più concreto, è di farsi divorare dalla Lega, con Matteo Salvini che aspetta il momento di maggior debolezza di Forza Italia per aprire le porte ai dissidenti azzurri. A quel punto l'emorragia di voti sarebbe impossibile da fermare.