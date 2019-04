"Mentre c'è una certa coerenza in Matteo Salvini, che sta portando avanti quello che diceva anni fa, anche se con meno successo", dice Debora Serracchiani, ex governatrice del Friuli del Pd, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, "l'incoerenza è tutta nel campo del Movimento 5 stelle. Si stanno rivelando tutto tranne che affidabili". Insomma, secondo la piddina, meglio il leader della Lega di Luigi Di Maio, che dice 'voglio fare gli investimenti, voglio lottare contro la violenza sulle donne' e poi però non fa niente".

