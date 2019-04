Parte da Torino la campagna elettorale di Fratelli d'Italia con la conferenza programmatica che Giorgia Meloni ha convocato al Lingotto. "Vogliamo andare in Europa non per cambiare qualche direttiva - ha detto la leader di FdI - ma per cambiare tutto, per rifondare radicalmente i pilastri dell'Unione". Alla due giorni, sabato e domenica, interverranno personaggi vicini alle idee del partito meloniano come il presidente del Family day, Massimo Gandolfini, e Francesco Alberoni, ma anche figure di spicco della politica come il governatore della Liguria, Giovanni Toti, unico esterno al partito, oltre all'ex ministro Giulio Tremonti.

"Abbiamo scelto Torino - spiega la Presidente - perchè vogliamo mettere in evidenza la nostra vicinanza alla Tav, al mondo delle produzioni, del Made in Italy, e la nostra voglia di difendere quel mondo in una Unione dei popoli sovrani, contro ogni ipotesi di decrescita felice, di chi dice no ad ogni opera pubblica". Al Lingotto, sospingendo sui social l'hashtag #votaitaliano, il partito di Meloni riunirà oltre 2000 delegati, di cui oltre 1300 eletti in 850 seggi, chiamati a discutere ed approvare un manifesto sovranista e conservatore composto da 15 punti. Un documento in cui si ribadisce l'idea di un Europa composta da popoli e Paesi sovrani, che dia sostegno all'economia reale contro le speculazioni finanziarie e che non si ponga il problema di rivendicare la propria identità e le radici cristiane del suo popolo. "Sabato e domenica - conclude Meloni - rilanceremo con forza il ruolo cruciale della famiglia conservatrice, centrale nel processo di formazione di una qualsivoglia nuova maggioranza, che vada da un Ppe che speriamo sempre piu' a trazione Orban a un populisti di Salvini e Le Pen".

Sulla presenza del presidente ligure di Forza Italia, la Meloni ha poi chiarito: "Giovanni Toti sarà presente alla nostra conferenza programmatica di Torino per parlare della sua esperienza amministrativa. è nostro ospite sin dai tempi di Atreju. è evidente che tra noi c'è grande affinità, penso alla vicinanza con i settori produttivi. Poi deciderà lui cosa farà in futuro". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, annuncia la decisione del governatore ligure di essere presente alla kermesse torinese di FdI. Toti prenderà parte sabato pomeriggio a una tavola rotonda, assieme al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dal titolo "Buongoverno, identità, merito: la sfida del territorio", moderata dal direttore di Libero, Pietro Senaldi. Sempre sabato, dopo la riunione della direzione e dell'assemblea nazionale, ci sarà il saluto del direttore del Secolo d'Italia, Francesco Storace, quindi l'apertura formale dei lavori con la relazione sul programma del responsabile Giovanbattista Fazzolari e la relazione di apertura del coordinatore nazionale di FdI, Guido Crosetto. Domenica, tanti interventi in programma: parlerà il generale Marco Bertolini, Franz Vismara di San Patrignano, il Presidente del Family Day Massimo Gandolfini, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'ordine dei consulenti Marina Calderone, il sociologo Francesco Alberoni, il professore Alessandro Meluzzi, l'ex ministro Giulio Tremonti, il direttore Mario Giordano e il consigliere d'amministrazione della Rai, Giampaolo Rossi. Infine, a mezzogiorno, le conclusioni affidate alla Presidente, Giorgia Meloni.