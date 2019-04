La frase di Giovanni Toti è passata un po' inosservata, ma forse rappresenta il vero De Profundis per Silvio Berlusconi e Forza Italia. Ospite d'onore alla Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Torino, il governatore della Liguria ormai ex fedelissimo del Cav è uscito allo scoperto una volta per tutte, ricordando ai presenti che "qui, con il vostro manifesto sovranista e conservatore, c'è il mio mondo".











E Silvio, che lo ha strappato al giornalismo e a Mediaset per lanciarlo (con successo) in politica? "Alle Europee lo voterò". Ha assicurato Toti, lasciando però intendere che sarà l'ultimo regalo a un leader e a un amico con cui ormai le prospettive strategiche sono sempre più irrimediabilmente divergenti.