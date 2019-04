Le prossime elezioni Europee saranno anche un test fondamentale per la tenuta del governo. Ne è convinto Silvio Berlusconi che, ospite a Mattino Cinque, ha ribadito: "Le elezioni sono importanti per l'Europa, ma anche per l'Italia". E soprattutto per il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio, che secondo il presidente di Forza Italia si gioca la sua stessa esistenza al governo con il voto del 26 maggio: "Se Forza Italia riuscirà ad avere un buon risultato e i Cinque Stelle scenderanno sotto il 20%, questo sarà un avviso di sfratto per il governo attuale e si potrà fare un nuovo governo".

Un avvertimento rivolto anche a Matteo Salvini, soprattutto dopo il voto alle Comunali in Sicilia. La Lega ha ottenuto ottimi risultati nei centri dell'isola, ma non ha sfondato, soprattutto quando si è presentato senza il sostegno degli altri partiti di centrodestra.