Ci mancavano i terrapiattisti nel Pantheon di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle con un post su Facebook per certi versi enigmatico (è serio o vuole solo prenderli per i fondelli?) annuncia che parteciperà il prossimo 12 maggio a Palermo al congresso di chi crede che Galileo e la scienza mondiale ci mentano e che la terra non sia sferica, ma piatta. In fondo, dopo le bufale sui vaccini e le folli teorie complottiste di ogni tipo (dallo sbarco sulla Luna solo messa in scena all'attacco alle Torri Gemelle auto-attentato americano) non manca la fantasia ai grillini. Anche a quelli eletti in Parlamento, come Carlo Sibilia che metteva in guardia anche dai chip installati sottopelle a nostra insaputa dai servizi segreti per controllarci.











"Cervelli che non fuggono, non arretrano nemmeno, anzi...", è il titolo del post di Grillo. "Ho deciso di partecipare, a maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani. Voglio stare in mezzo ad un po' di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica è definitiva. #TerrapiattaDay", scrive il comico. La speranza è che si tratti di una provocazione, memore dei bei tempi in cui faceva solo satira e non politica, e che magari Grillo vada davvero a Palermo per sbertucciarli un po'. Il timore, vista l'avventura coi 5 Stelle, è che invece sotto sotto anche lui ci creda davvero.