Matteo Salvini, blitz all'alba nel giorno delle Europee: "Diffondete questo video"

La sfida di Matteo Salvini arriva di buon mattino. Nel giorno del voto per le elezioni Europee, il leader della Lega suona la carica sui social, dove il silenzio elettorale, di fatto, viene sistematicamente aggirato. Lo fa postando un paio di tweet in cui invita ad andare a votare. In particolare un video dal titolo "Oggi voto Lega". "Diffondiamolo - scrive il ministro dell'Interno -. Avete la tessera elettorale? Se l’avete persa potete rifarla oggi in comune. Oggi si vota anche per eleggere i sindaci di quasi la metà dei comuni italiani, per il presidente della Regione Piemonte e per rinnovare due deputati in Trentino", sottolinea. Dunque, in un altro tweet, cinguetta: "E comunque, al di là delle scelte politiche, buon voto a tutti, viva la democrazia! Libertà è partecipazione!". Chissà cosa avrà da dire Laura Boldrini...

Video #OggiVotoLega, diffondiamo! Avete la tessera elettorale? Se l’avete persa potete rifarla oggi in comune.

Oggi si vota anche per eleggere i sindaci di quasi la metà dei comuni italiani, per il presidente della Regione Piemonte e per rinnovare due deputati in Trentino. pic.twitter.com/hg6fDwwy6F — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 maggio 2019