Dopo le elezioni Europee nefaste per il Movimento Cinque Stelle, arrivano pessime notizie per i grillini anche dallo spoglio delle Amministrative. In particolare dal Comune di Livorno, dove i pentastellati sono già fuori dalla corsa al ballottaggio. Secondo i primi exit poll diffusi dalla Rai, nella città toscana si profila un testa a testa tra il candidato del centrosinistra, Luca Salvetti, al 29,8%, contro quello di centrodestra, Andrea Romiti, al 29,7%. Segue addirittura il candidato di Potere al popolo al 15% e solo quarta la lista del M5s al 13%.

Proprio Livorno era tra le poche città capoluogo amministrate dal M5s con Filippo Nogarin, ormai in fuga dopo la candidatura alle elezioni Europee.