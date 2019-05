Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. Ospite d'onore e protagonista di un'intervista è Matteo Salvini, il ministro dell'Interno e fresco trionfatore con la Lega alle elezioni europee. E proprio del risultato elettorale si parla. O meglio, di alcune sue sfumature. Già, perché all'indomani qualcuno, a sinistra, ha puntato il dito contro gli elettori della Lega. Per esempio Gad Lerner, che ha parlato di "classi subalterne" che cercano nei nazionalismi una risposta. Poi Gianni Cuperlo, con una ambigua frase circa il fatto che in Sardegna, dove ha vinto Salvini, in molti non finiscano la scuola secondaria (Cuperlo ha poi cercato in un qualche modo di ritrattare). Insomma, Lerner e Cuperlo: due esempi perfetti di complesso di superiorità a sinistra. E senza fare nomi, intervistato da Del Debbio, Salvini la ha buttata lì: "Che spocchia certa sinistra. Chi giudica una donna o un uomo in base al titolo di studio è un cretino". Ogni riferimento, ovviamente, è puramente casuale.