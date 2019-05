E' vero che la Lega di Matteo Salvini a Firenze ha perso contro il Pd ma attenzione perché la coalizione di centrodestra potrebbe strappare la Toscana, storica Regione rossa, al centrosinistra, dopo il Piemonte. Basta guardare i dati delle elezioni europee: stando così le cose nel 2020 il Carroccio la conquisterà.



Il Pd infatti, sottolinea ItaliaOggi, si è confermato primo partito della Toscana col 33 per cento, tallonato dalla Lega al 31 per cento. Occhio alle cifre delle coalizioni: Forza Italia in Toscana ha superato il 5 per cento, con Fratelli d'Italia al 4,9. Ergo, in totale, il centrodestra alle regionali potrebbe arrivare al 41 per cento.

Il centrosinistra, sommando le preferenze del Pd, di +Europa e dei Verdi, arriverebbe al 39 per cento. Quindi la Toscana passerebbe alla Lega. "Se oggi si votasse con queste percentuali il centrodestra a guida Lega vincerebbe in Toscana", ha commentato Susanna Ceccardi, probabile candidata leghista a governatore della Tosca e fedelissima di Salvini: "Il Pd è soddisfatto? Benissimo. Gli auguro ancora tante soddisfazioni come queste. Noi andiamo a vincere in Toscana nel 2020".