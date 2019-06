"Che volete che vi dica? Matteo è innamorato di Di Maio". A parlare è Denis Verdini, uno che di alleanze e maggioranze se ne intende. Il Matteo ovviamente è Matteo Salvini, che peraltro l'ex consigliere di Silvio Berlusconi conosce bene anche a livello personale in quanto compagno di sua figlia Francesca.







Secondo Augusto Minzolini, che nel suo retroscena sul Giornale riporta il gustoso aneddoto, è anche Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega molto meno infatuato del Movimento 5 Stelle, a confermare la "liaison emotiva" tra i due leader: "Dopo l'esperienza terribile di questi mesi con i grillini non ci sarebbe neppure da discutere: bisognerebbe andare alle elezioni senza pensarci due volte. Ma Matteo è innamorato di Di Maio". Stesso concetto, stesse parole. Evidentemente non è un caso.

Questioni personali, ma anche politiche. Salvini si tiene stretto Di Maio perché in fondo gli conviene eccome: "Un voto grillino ne vale due - spiega a Minzolini Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e uguali alla Camera -, perché uno lo aggiunge alla sua alleanza e uno lo toglie ad una possibile alternativa". E per Stefano Mugnai, coordinatore di Forza Italia in Toscana, "Di Maio è quello che per Matteo Renzi era Angelino Alfano".