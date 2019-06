Nel bel mezzo della diretta di PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli il giovedì sera su La7, fa capolino un tweet di Luca Morisi, il capo della comunicazione di Matteo Salvini, l'uomo finito al centro di infinite e stucchevoli polemiche per la foto del leader della Lega con un fucile in mano, caso di qualche tempo fa. Morisi cinguetta: "Noto che gli ospiti di PiazzaPulita (vedi Carofiglio, pur scrittore di cui ho apprezzato anche qualche libro) ancora non si capacitano della vittoria del Capitano. Spocchia massima, autocritica zero. Typical. Con questa sinistra - conclude sornione e con emoticon sorridente - Salvini vincerà per i prossimi vent'anni". Il tweet, per inciso, è stato rilanciato dall'account ufficiale della trasmissione, che ha colto l'occasione per invitare ancora una volta Salvini in studio: "E che non si dica che facciamo retweet solo a chi ci fa complimenti - scrivono dalla redazione di Formigli -. E poi se Salvini dovesse cambiare idea e accettare il nostro invito, saremmo pronti a ospitarlo", concludono.

Di seguito, i tweet di Morisi e PiazzaPulita: