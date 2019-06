"Io capisco il lessico ma se parli così, se fai il gendarme dell'Europa è normale che alla Casa del Popolo non ti capiscono". Augusto Minzolini demolisce in diretta a L'aria che tira su La7 il piddino Francesco Boccia dopo il suo discorso sull'Ue che "non ce lo permetterà". E c'è un problema della sinistra in Italia, continua Minzolini: "Dovrebbe riflette, la falla c'è già e va avanti da un anno nelle regioni come Marche, Umbria. Resistono solo in Toscana perché lì il sistema di potere è più forte. In Emilia Romagna, che ha un tipo di sinistra diverso con un elemento imprenditoriale in più, alcuni temi come la flat tax fanno più presa".

Clicca qui per guardare il video