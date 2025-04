Confindustria elogia Meloni, il Pd va in tilt

Confindustria loda Giorgia Meloni e il Pd, come sempre più spesso succede, va in tilt. "Sono convinto serva calma, avere una risposta unita da parte dell'Europa. Leggiamo di trattative sui dazi o dichiarazioni tramite tweet. Oggi il tema è la calma, costruire un percorso ordinato nella trattativa con gli Usa, che sono una tappa fondamentale", spiega l presidente di Confindustria, Emanuele Orsini nel suo intervento al "Made in Italy day". Quindi il passaggio contestato, indirettamente, dalle opposizioni: "Dobbiamo quindi trattare uniti come Europa, usando i migliori rapporti". "Con la presidente del Consiglio che andrà negli Stati Uniti il 16-17 di questo mese, sapremo costruire un ponte necessario per l'Europa". Un bel riconoscimento da parte del vertice di viale dell'Astronomia, una dichiarazione di fiducia. Proprio nelle ore in cui a sinistra monta la surreale polemica su una premier "in fuga dagli imprenditori".

Il presidente del Consiglio ha dovuto annullare all'ultimo la visita al Salone del Mobile di Milano che prende il via in questo weekend. L'annuncio di Palazzo Chigi è arrivato giovedì sera e secondo fonti romane il motivo è la priorità assoluta data alla missione americana a Washington. Una missione che potrebbe rappresentare un momento importante anche per l'Unione europea, come suggerito dal presidente Orsini.

