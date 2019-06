Silvio Berlusconi tenta il tutto per tutto, tanto non ha più nulla da perdere: dall'ultimo sondaggio, infatti, Forza Italia si attesta tra il 5 e il 6 per cento. Il Cavaliere, intimorito dalla kermesse del 6 luglio indetta da Giovanni Toti e spalleggiata da Salvini, ha deciso di rivoluzionare il partito. Primo obiettivo- riferisce Repubblica - richiamare l'ex governatore ligure per offrirgli uno dei ruoli da coordinatore. Per i quali si fanno i nomi di Giacomoni (Nord), Carfagna (Centro), Micciché (il Sud). Toti ancora non ha risposto, sembrerebbe intenzionato a valutare la questione.



Però, e qui c'è la novità - prosegue il quotidiano - potrebbe non essere più Forza Italia. L'idea è di liquidarla per dar vita a un nuovo contenitore, capace di aggregare i moderati rimasti orfani a causa della progressiva salvinizzazione del centrodestra. Per giocarsi l'ultima carta, Berlusconi ha bisogno di tutti, nessuno deve remare contro. Per questo il Cavaliere ieri, 12 giugno, ha riunito a palazzo Grazioli la "old company": dalla Ronzulli a Barachini, da Ghedini a Giacomoni. Non solo, presenti anche Gasparri, Ravetto, Brunetta e Galliani, con Gianni Letta nelle vesti del gran cerimoniere. Oggi, il leader azzurro parlerà di nuovo per chiarire la situazione. Così nel decisivo Consiglio nazionale che si terrà il 25 giugno verrà cambiato anche lo Statuto. Se attualmente prevede solo la figura Di Berlusconi, da domani potrebbe essere formato da tre o cinque persone con lo scopo di gestire la fase transitoria fino al Congresso di fine settembre.