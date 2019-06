“Nonna Maria, per te l’abbraccio mio e quello di tutta la nostra splendida comunità!”, scrive Matteo Salvini in un post del 20 giugno. Nonna Maria è una 91enne di Castelvecchio, frazione di Capannori in provincia di Lucca, e il ministro dell’Interno l’ha resa una star sui social perché si è iscritta alla Lega alla sua veneranda età.

Lei è Maria Balducci Parenti, vive a Castelvecchio di Compito, ed è nata in una piccola frazione di Buti nel 1928. Nonna Maria, come la conoscono tutti in paese, ha 91 anni, ed è diventata famosa a livello nazionale grazie a un post di Marcella Maniglia, segretaria di Lucca e della Piana della Lega.

La signora, scrive Il Tirreno, aveva deciso di aderire al partito di Salvini e, come sottolineato dalla segretaria, sottoscrivere quella tessera ha assunto un valore particolare. La notizia è arrivata ai vertici partito del carroccio e non è passata inosservata, e lo stesso leader del partito Matteo Salvini le ha dedicato un post su Facebook e un tweet. Nonna Maria dice che le parole di Salvini sono state per lei un'emozione fortissima. Non abbiamo dubbi.