Le porcherie di Alessandro Di Battista ormai non si contano più. Ogni giorno un insulto, sempre peggiore rispetto a quello del giorno precedente. E ora a ricevere il "trattamento" dell'urlatore professionista è il leghista Armando Siri. L'oscenità è stata messa nero su bianco nel libercolo del pentastellato, Politicamente Scorretto, e sta tutta in questo passaggio: "Voi lascereste vostro figlio a casa di un uomo indagato, non condannato definitivamente, solo indagato per pedofilia?". Il tutto riferito a Siri. Parole terrificanti, in cui Di Battista associa le accuse di corruzione a Siri alla pedofilia. Lo fa per spiegare le ragioni della revoca all'ormai ex sottosegretario ai Trasporti. Una vergogna. L'ennesima vergogna di un personaggio che ha fatto dell'insulto la sua cifra stilistica.