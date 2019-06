I rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così tiepidi. La campagna elettorale avvenuta senza esclusione di colpi ha ampliato le distanze tra i due sovranisti. E' vero che il legame tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia ha sempre vissuto degli alti e bassi ma ora sono concorrenti sullo stesso terreno, hanno gli stessi obiettivi ma il primo è al governo con il Movimento 5 stelle mentre la seconda sta all'opposizione.

Non solo. Ad irritare la Meloni, rivela il Giornale in un retroscena, sarebbe anche il tentativo di Salvini di cannibalizzare Fratelli d' Italia. Impresa in realtà non riuscita visto che entrambi hanno ottenuto un ottimo risultato alle europee. Alcuni "pontieri" starebbero quindi lavorando per sciogliere il gelo tra i due. In primis Ignazio La Russa che ha un ottimo rapporto con entrambi.

Salvini poi lo conosce dai tempi del consiglio comunale di Milano e lo percepisce come un pezzo della storia del centrodestra italiano. La Meloni poi avrebbe apprezzato che il leader della Lega sia stato presente durante la campagna elettorale per il neo sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di Fratelli d'Italia. Un vero successo di squadra.