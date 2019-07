La riforma sull'autonomia regionale è fortemente voluta dagli italiani. Secondo il sondaggio Demos di Ilvo Diamanti per La Repubblica, "il consenso dei cittadini al progetto, nel Paese, appare ampio. E diffuso. Quasi 6 elettori su 10 considera importante concedere maggiore autonomia alle Regioni. Con punte massime nel Nord ma anche nel Centro Nord. Più ridotte nel Centro Sud e nel Sud".

L'autonomia, spiega Diamanti, è "percepita, anzitutto, come auto-governo. Attribuzione di maggiori poteri rispetto allo Stato centrale. Verso il quale la sfiducia dei cittadini resta ampia". L'unica complicazione è che "alla sfiducia verso lo Stato" si sommi "la sfiducia reciproca, fra le Regioni. Fra i cittadini delle Regioni". E la ragione è che "l'autonomia differenziata potrebbe produrre, benefici e costi differenziati, fra le Regioni. Soprattutto fra Nord e Sud". Gli elettori della Lega, interessante da notare, "non risultano i più autonomisti". Primi quelli di Forza Italia, seguiti dal Carroccio e dal Movimento 5 stelle.

In ogni caso, sottolinea il sondaggista, "l'opinione pubblica non sembra particolarmente preoccupata del problema. La sua attenzione è intercettata da altre emergenze. Per prima: l'immigrazione. Una paura trasportata, di volta in volta, da una nave carica di qualche decina di disperati".