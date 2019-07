Circola il nome di Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia. Potrebbe essere indicato in Europa da Matteo Salvini e dalla Lega come "commissario a una materia economica". Oltre a quello di Tremonti gira pure quello dell'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri, già segretario generale della Farnesina e consigliere diplomatico a Palazzo Chigi, oltre che capo del Dis, il Dipartimento del governo che coordina i servizi di informazione.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un retroscena, non è invece verosimile la candidatura di un altro ex ministro dell'Economia come Domenico Siniscalco, oggi in Morgan Stanley, visto che non ci sarebbe nessuna intenzione da parte dell'interessato. Fabio Panetta, da poco promosso direttore generale di Bankitalia, avrebbe tutte le carte in regola per diventare nuovo membro italiano del board della Bce, quando Mario Draghi lascerà l'incarico, in autunno.

Panetta è membro della Vigilanza bancaria europea, sostituisce Visco quando il governatore non può andare al consiglio direttivo della Banca centrale di Francoforte, è un attento difensore del sistema bancario italiano, e gode della stima di Draghi. Insomma non ci sarebbe nessun altro con le sue credenziali.