"Con Gianluca Savoini facemmo una conferenza splendida a Milano sul tema Russia Italia e filosofia. L'ho conosciuto come uomo di cultura che organizzava incontri di filosofia a proposito della Russia". Diego Fusaro ospite di Coffee Break, su La7, parla dei presunti fondi russi alla Lega. E spiega: "È curioso come è cambiato il mondo, un tempo Mosca finanziava il Partito Comunista oggi, posto che sia vero è tutto da accertare, si è rovesciato il rapporto. È evidente che da sempre arrivano finanziamenti in Italia, solitamente da Washington, per partiti che garantiscano la tenuta atlantista. Non mi stupirei se arrivassero anche dalla Russia".

