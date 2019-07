Un sibillino retroscena su Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario della Lega, che secondo il Corriere della Sera sarebbe prossimo ad abbandonare ogni incarico di governo, avrebbe fatto "un passo indietro" (la rinuncia a ogni ambizione (peraltro scarsa) di diventare commissario europeo "per farne due in avanti" tra qualche mese.











Lo sostiene il Giornale, descrivendo l'attività recente del numero due di Matteo Salvini tra sempre più frequenti "rientri" nella sua Lombardia per mantenere saldi rapporti col territorio e la preparazione del suo intervento alla "Summer School" organizzata dalla Diocesi di Roma, a testimonianza dei suoi stretti legami con il mondo cattolico e le gerarchie vaticane.

Silurato di fatto dopo lo scontro tra Lega e M5s sulla nomina di Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione Ue, Giorgetti in realtà avrebbe fatto buon viso a cattivo gioco: "Meglio ritirarsi con onore che lasciarsi impallinare - spiega il Giornale -. Almeno per il momento". Sfilarsi dai ruoli romani, suggerisce il retroscena, potrebbe servire "a tornare rafforzati a settembre a Bruxelles. Ma queste non sono sue confidenze, solo supposizioni di chi ha imparato a conoscerlo".