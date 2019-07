Giovanni Toti neo coordinatore di Forza Italia assieme a Mara Carfagna, potrebbe ben presto lasciare il suo incarico e, ancor peggio, dire addio per sempre al partito. L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con un annuncio pubblico su Facebook in cui spiegherà che non ci sono le condizioni per la rivoluzione annunciata ed è meglio che ognuno prenda la sua strada. Il suo futuro - spiega Il Corriere della Sera - è già scritto: a settembre lancerà la fondazione di circoli civici con un vero e proprio tour. Le conseguenze poi possono essere plurime: o fondare un nuovo partito che vada a occupare lo spazio al centro del centrodestra, o costruire la seconda gamba dello schieramento, assieme a Giorgia Meloni, con la quale da giorni sono ripresi i rapporti.

A riferire ai suoi l'abbandono del partito di Silvio Berlusconi è stato lo stesso governatore della Liguria. Toti infatti si sente deluso da Forza Italia e da tutto quello che non riesce ad ingranare: il tavolo delle regole per esempio. Presieduto da lui e dalla Carfagna e allargato a Gelmini, Bernini e Tajani, l'incontro doveva tenersi questa settimana, ma è destinato a slittare. Non solo, la bozza di nuovo regolamento proposta dal governatore - che di fatto mirava a primarie aperte e rappresentava politicamente il passaggio dalla Repubblica presidenziale berlusconiana a una parlamentare con il premier (eletto con le primarie) al quale spettavano i reali poteri decisionali - non ha ancora avuto l'okay nemmeno della Carfagna, pur disposta ad aperture. Infine, a Toti non è piaciuta la cautela dei colleghi sul tema delle autonomie, e nemmeno il no al decreto sicurezza. Insomma il partito del Cav sembra non avere alcuna intenzione di cambiare.