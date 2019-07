Debora Serracchiani: "Salvini ha voluto scambiare 65 milioni di dollari". Dario Galli: "E i 1046 indagati Pd?"

"Matteo Salvini ha voluto scambiare 65 milioni di dollari", attacca Debora Serracchiani, ospite a L'aria che tira su La7. Ma Dario Galli, della Lega, la asfalta: "Allora perché non parliamo dei 1046 indagati del Pd e del Giglio Magico?". Lo scontro tra la dem ex governatrice del Friuli Venezia Giulia e il leghista si consuma sul Russiagate. Galli minimizza il caso e spiega alla Serracchiani: "Se verrà fuori che ci sono stati movimenti di soldi nei confronti della Lega ci sarà un problema della Lega che dovrà giustificare, ma in questo momento non c'è".

