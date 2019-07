A Dorgali e Cardedu, due comuni sardi del Nuorese e dell'Olgiastra, due attentati al Pd: un circolo è stato fatto saltare in aria, l'auto di un sindaco è stata data alle fiamme. Una vergogna che ha suscitato solidarietà bipartisan. Ma c'è anche chi punta il dito. Contro chi? Contro Matteo Salvini, ovviamente. Di chi si tratta? Altrettanto ovviamente di Laura Boldrini, che non perde occasione per evitare di prodigarsi in commenti indigeribili. La fu presidenta si esprime su Twitter, dove scrive: "Dopo l’uccisione del carabiniere a Roma, questa notte una sede del Pd è stata fatta saltare in aria. Abbiamo seri problemi di sicurezza e legalità e chi dovrebbe occuparsene passa le giornate sui social a dare colpe agli altri. Tanti capri espiatori, soluzioni zero". Sin troppo semplice individuare a chi si riferisca la Boldrini, che conclude il post con l'hashtag #Dorgali. Un capolavoro piuttosto vergognoso: tra le righe, riesce a dare la colpa di quanto accaduto in Sardegna a Salvini.

Di seguito, il tweet di Laura Boldrini: