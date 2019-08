In una recente intervista concesso a Franco Bechis, nella rubrica l'Abitacolo poi pubblicata su Il Tempo, Maria Elena Boschi ha confermato: "Sono nel Pd e qui resto". Già, non molla. Anche se lei, al pari di Matteo Renzi, è accerchiata dalla nuova guardia democratica, in verità vecchissima: quella rosso-spinto che va dal segretario Nicola Zingaretti in giù. Ostinata, la Boschi. Un'ostinazione che però, secondo Vittorio Feltri, è sbagliata. Il suo pensiero, il direttore, lo palesa su Twitter. Sintetico, tranchant ed efficace: "Maria Elena Boschi ha dichiarato: sono nel Pd e ci resto. Peggio per lei". Poco da aggiungere.

Di seguito il tweet di Vittorio Feltri: