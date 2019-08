"Questo partito è diventato Forza Ghedini e noi ci siamo stufati". Dopo il terremoto che ha scosso Forza Italia con l'addio di Giovanni Toti e l'autoesclusione di Mara Carfagna, i parlamentari sono sul piede di guerra. In realtà il Cavaliere, in vacanza a Porto Rotondo, già la sera stessa della "tavola rotonda" finita male - rivela Repubblica - si era pentito d'aver nominato il direttorio a 5, accolto con freddezza dallo stato maggiore azzurro e demolito dalla base sui social. Il leader avrebbe addirittura voluto tornare indietro: ripristinare la promessa fatta alla Carfagna di affidarle il timone, revocando il comitato allargato a Tajani, Bernini, Gelmini e Giacomoni.

Perciò il Cavaliere - per chi lo ha sentito - è nervosissimo. La reazione di Toti era quasi scontata, ma l'ammutinamento di "Mara no, è stata infantile, ormai si è montata la testa". Proprio con la deputata Berlusconi avrebbe dovuto incontrarsi durante il weekend in Sardegna. Incontro annullato dalla stessa Carfagna "delusa e amareggiata". Nel frattempo Toti organizza la sua truppa, pronta ad affrontare la politica in solitaria o quasi. Il governatore ligure conta già in Parlamento 9 deputati (Gagliardi, Napoli, Ruffino, Della Frera, Silli, Sorte, Benigni, Pedrazzini, Ravetto) e 5 senatori (Romani, Berruti, Quagliariello, Vitali, forse Biasotti). Anche se - prosegue il quotidiano di Verdelli - non è detto siano tutti disposti a traslocare nel gruppo misto in supporto alla Lega.