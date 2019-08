Sceglie Repubblica, Giovanni Toti, per presentare il suo nuovo soggetto politico che sorgerà dopo la traumatica rottura con Forza Italia e Silvio Berlusconi. "Sarà Cambiamo! Si declina bene con tutto quello che vogliamo fare - spiega in un'intervista -: cambiare il centrodestra, l'Italia, le regole della politica, della partecipazione". Ma, forse, il passaggio più importante dell'intervista è un altro, quando chiedono a Toti se ha più sentito Berlusconi e Mara Carfagna. "Non ci siamo più parlati, con Silvio - svela il governatore della Liguria -. Lui si vede in Forza Italia come l'alfa e l'omega, io volevo costruire una piattaforma per il futuro. Con Mara ci sentiamo, ha fatto una scelta molto coraggiosa e anche lei condivide la necessità di un cambiamento. La considero già un interlocutore". Parole sibilline e un poco ambigue: anche la Carfagna, dunque, sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di affrancarsi da questa Forza Italia?