La sinistra delira sempre più contro Matteo Salvini e le tenta tutte pur di screditarlo. "Le cronache da Milano Marittima sembrano una puntata di Narcos (ci sono anche i dignitosissimi dirigenti del cartello migrati lìbin massa, che fanno a botte per una sdraio vicino al boss, che intanto offre “un mojitino” alla figliola ancora alle elementari)". L'ultima accusa proviene dalla giornalista Laura Cesaretti che su Twitter rivela come il ministro dell'Interno avrebbe offerto alcol alla figlia di sei anni, durante la loro permanenza (molto discussa) al Papeete Beach di Milano Marittima. Salvini sembra non prendere le dichiarazioni troppo sul serio e preferisce ironizzare: "E ridaje, pur di attaccarmi non la smettono di tirare in ballo i bambini, stavolta addirittura mia figlia di sei anni, che sicuramente ha più testa di loro. Miserelli".

