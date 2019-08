Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E pensare che a Palazzo Madama la seduta non era di routine, bensì come è noto si votava la fiducia sul decreto sicurezza-bis, snodo che - almeno stando a rumors e retroscena che lo hanno preceduto - poteva segnare una crisi di governo. Insomma, almeno sulla carta quel voto poteva essere una ghiotta occasione per chi vuole mandare a casa i gialloverdi e, soprattutto, Salvini. Eppure, come detto, del fu rottamatore in aula non vi era traccia. Era di rientro dagli Stati Uniti, questa la motivazione ufficiale. Motivazione che nessuno mette in discussione. Eppure, l'assenza di un Renzi che della lotta dura contro Salvini ha fatto la sua unica ragione politica, in un giorno così importante, la dice lunga sul personaggio in questione. Molto lunga...