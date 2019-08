Il Pd, o meglio, i più astuti di sinistra danno ragione a Matteo Salvini: "Il veder postare la foto di Moro in giacca e cravatta di 50 anni fa (per censurare Salvini al Papeete) mi convince che - se continuiamo così - saremo all'opposizione 30 anni. Come se ci fosse una singola cosa dell'Italia di allora nell'Italia di oggi. Mah". Il deputato Luigi Marattin non ha dubbi su quello che sarà il destino del suo partito se si va avanti con queste sciocchezze. I dem infatti, nei giorni in cui Salvini era al mare in vacanza (come tanti), hanno dato il via a una bordata da ridere. Il ministro è stato preso di mira per aver suonato l'inno di Mameli in spiaggia e aver intrattenuto giovani e non più giovani.

Alla dichiarazione del piddino è seguita la replica del vicepremier: "Nuove consapevolezze maturano nel Pd... Unica certezza: non andare d'accordo su nulla! P.s. Qualcuno sa come sta andando la raccolta firme per le mie dimissioni???" ironizza riferendosi alla trovata di Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. I due, nonostante il fine comune, sono comunque riusciti a trovare da discutere.