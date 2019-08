Nel mirino di tutta Italia, almeno di tutta quella Italia che non lo vota, c'è ovviamente Matteo Salvini. Al leader della Lega, ora, rinfacciano anche quella crisi di governo che, per esempio a sinistra, tutti chiedevano a gran voce da tempo. Coerenza, insomma. Ma Salvini, agli attacchi, ormai ci è abituato: più si è forti a livello politico, più se ne subiscono. E in difesa del ministro dell'Interno, su Twitter, scende in campo Vittorio Feltri, il quale riserva alle ultime ore "salviniane" un paio di cinguettii. Il primo, tranchant: "Dicono che Salvini non capisca più un ca***. Figuriamoci i suoi avversari", premette. A stretto giro di posta, un secondo cinguettio del direttore, ancor più tranchant: "Invece di attaccare Salvini dovrebbero attaccarsi al tram". Chiarissimo il pensiero del direttore...

Di seguito, i tweet di Vittorio Feltri:

DIcono che Salvini non capisca più un cazzo. Figuriamoci i suoi avversari. — Vittorio Feltri (@vfeltri) August 9, 2019