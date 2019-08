Alessandro Sallusti non ha dubbi sulle mosse di Matteo Salvini dopo l'annuncio sulla crisi di governo con i Cinque Stelle: "Se Salvini non stringerà un accordo prima con Berlusconi è possibile che la storia si ripeta. Ma è difficilissimo fregare Berlusconi, soprattutto due volte". Per il direttore del Giornale il leader della Lega ha la possibilità, forse irripetibile, di mettersi a capo di una grande coalizione con al suo interno sì diverse sensibilità, ma omogenea - a differenza dell'attuale maggioranza - sui principi e sui valori di base. Occasione che non dovrebbe assolutamente perdere.

