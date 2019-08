Spara ad alzo zero contro Maria Elena Boschi. Senza mai citarla, Matteo Salvini in aula al Senato bombarda il Pd e i "paracadutati": "Una cosa non temo da quando ho iniziato a fare il consigliere comunale a Milano nel 1993, senza avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana si faceva eleggere a Bolzano, scappando da Arezzo per il Tirolo che non sapeva neanche dove si trovasse". Il riferimento implicito è a quanto accaduto alla ex ministra di Renzi, candidata nel 2018 in Alto Adige per sfuggire alle "insidie casalinghe" dello scandalo di Banca Etruria.



"Io non temo una cosa: mai paura di ascoltare la gente - ha ribadito Salvini -. Poi se la gente ridarà l'incarico a Renzi buon lavoro. Anche se non credo. Chi ha paura del voto ha la coscienza sporca".