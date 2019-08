Il presidente dell'Europarlamento David Sassoli (del Pd) si rilassa in vacanza con la moglie Alessandra. Il settimanale Oggi lo immortala mentre è a mollo con la consorte nelle acque di Capalbio (Toscana). Il fisico non è dei migliori, ma d'altronde il suo lavoro non necessita per forza della tartaruga.

Per il neo-presidente non sono stati periodi semplicissimi: Sassoli si è prodigato per far luce sul caso dell'hotel Metropol e sui presunti finanziamenti russi destinati alla Lega. David Sassoli è stato eletto a Strasburgo, nel gruppo dei Pse, con 345 su 667 imponendosi sul conservatore ceco Zahradil, la verde tedesca Keller, e la "sinistra" spagnola Rego.