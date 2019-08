"Non si salva nessuno", parola del giornalista Federico Rampini. "Vanno sottolineate le incoerenze ripetute, da parte di tutti gli attuali attori politici, che ormai hanno nauseato gli italiani. È una politica dominata da tatticismi" parla così l'ex vicedirettore del Sole 24 Ore in studio a Stasera Italia. Il riferimento è chiaro: Rampini tira in ballo gli ultimi "inciuci" politici. Ad esempio, quello più clamoroso, tra Pd e Movimento 5 Stelle.

Entrambe le forze politiche da sempre una l'opposto dell'altra, ora (dopo la crisi di governo aperta da Matteo Salvini) sono disposti a unirsi per governare il Paese. Per il giornalista, però, nemmeno il leader leghista è esente da critiche. Anche lui al suo tempo si è alleato ai pentastellati, tanto diversi da ciò che la Lega professava.