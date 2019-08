Da Castel Volturno Matteo Salvini cerca di fermare quello il governo dell'inciucio e riapre la porta agli alleati del Movimento 5 stelle. "Ogni giorno ha la sua pena. Il mio telefono è sempre acceso, sono la persona più paziente del mondo. Certo, o c'è un governo che governa, e fa le cose, senza troppi no, o si va al voto. Se si sciolgono le Camere la prossima settimana si può andare al voto entro fine ottobre, come accade in altri Paesi, e fare la finanziaria entro la fine dell'anno".

Insomma, il leader della Lega prova a tenere aperti tutti e tre gli scenari. Il primo, il migliore per Salvini, riporta il Corriere della Sera, è di aver fatto scoppiare la crisi per ottenere un maxi rimpasto, "con i ministri dei sì", a partire magari da Giancarlo Giorgetti all'Economia, e una fase due targata Lega: flat tax, una riforma "vera" della Giustizia, opere pubbliche. Il secondo scenario è il voto subito, a ottobre per fare il pieno di consensi magari anche senza nemmeno aver sfiduciato Conte. Infine, il terzo: un periodo all'opposizione per una boccata d'"ossigeno", come ripete Giorgetti, e per attaccare il "governo dei perdenti Renzi-Di Maio-Boschi-Toninelli, l'esecutivo Pd-5 Stelle".