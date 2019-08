La chiave è Giancarlo Giorgetti. I mercati internazionali digerirebbero senza problemi un "pericolosissimo" governo di Lega e centrodestra con l'attuale sottosegretario promosso a ministro dell'Economia. A sostenerlo non sono fonti salviniane, ma il prestigioso Financial Times.





"Da quando è diventato vice premier e ministro dell'interno lo scorso giugno - ricorda il quotidiano economico di Londra -, il supporto alla Lega è raddoppiato fino a quasi il 38%, secondo i sondaggi, quasi abbastanza da dargli la maggioranza assoluta se ci fossero nuove elezioni, mentre i consensi per i partner dei 5 Stelle si sono dimezzati". Un buon viatico, insomma, per avere un governo coeso e solido alla vigilia della finanziaria d'ottobre e con l'aumento dell'Iva al 25% incombente, a gennaio 2020. "L'Italia farebbe bene a evitare un altro confronto con Bruxelles sul budget - ammonisce il FT - dopo la politica del rischio calcolato dello scorso anno, che ha causato l'aumento del debito italiano per le imprese già in difficoltà". Puntare sul "pragmatista" Giorgetti, lasciandogli le chiavi della manovra e della trattativa con la Commissione Ue sarebbe la mossa in grado di rassicurare i mercati, anche perché "diversamente dal M5s, la Lega ha esperienza di governo".