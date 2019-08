Gli avrebbe offerto il posto da premier, Matteo Salvini, e Luigi Di Maio ha pubblicamente e sdegnosamente rifiutato: "Fake new, non pensiamo alle poltrone". La verità, si legge in un retroscena del Corriere della Sera, è che dentro al Movimento 5 Stelle alle poltrone (nuove) ci pensano eccome, e che stanno già studiando la disposizione dei posti in caso di governo con il Pd. Tra i grillini girerebbe voce di una "suggestione", anzi una "tentazione" relativa al capo.

"Luigi sarebbe un ottimo ministro dell' Interno, sicuramente migliore di Salvini", ripetono in molti. Dopo reddito di cittadinanza, pensioni e imprese in crisi, insomma, Di Maio si vedrebbe bene a (non) gestire il tema dell'immigrazione e della sicurezza, con i dem che hanno già annunciato per bocca dell'europarlamentare Pietro Bartolo la volontà di smantellare punto per punto decreto sicurezza e legittima difesa una volta arrivati a Palazzo Chigi. Già, Di Maio forse sarebbe davvero perfetto.