Come far fuori Maria Elena Boschi e i renziani dal Pd senza dare troppo nell'occhio. Si salverà solo Matto Renzi, il capo. Per gli altri sarà una condanna quasi automatica. Dagospia ha infilato il naso al Nazareno e ne è uscita con una indiscrezione pesantissima: il segretario Nicola Zingaretti non farà fuori gli "scomodi" big renziani dalle liste elettorali, anzi. Semplicemente, intende "lasciare in un posto sicuro per il Senato il bulletto di Rignano, per evitare lo scontro frontale".











E gli altri? Candidati "nei loro collegi uninominali secchi del territorio di appartenenza (tutti perdenti)". Dunque, ricapitolando: MEB e Lampadina (Luca Lotti, ndr) in Toscana, Anna Ascani in Umbria, Michele Anzaldi a Roma, Ettore Rosato in Friuli, e così via". E "la trombatura è garantita…".