"Aspettiamo che parli Giuseppe Conte e poi vediamo. Per quanto riguarda la mia posizione personale è l'ultima delle cose che mi preoccupano. La Lega non è nata per occupare 7 ministeri. Nessuno mi ha chiesto nulla. Comunque penso che gli italiani abbiano apprezzato il mio modo di difendere la sicurezza e i nostri confini". Matteo Salvini, in una intervista a Radio24 parla prima dell'intervento del premier in Senato e stronca un eventuale governo formato dal Movimento 5 stelle con Pd e Forza Italia. "Che senso ha un governo contro Salvini con tutti dentro? Un governo deve essere forte, per poter fare". "Ma ce lo vedete un governo Pd-M5s-Fi? Tutto è possibile ma... L'Italia ha bisogno di un 'governo per' non di un 'governo contro'. Non sto lavorando a un governo contro questo o quello".

Poi, ha aggiunto Salvini, "se qualcuno ha già scelto di fare una maggioranza alternativa, se si stanno già distribuendo ministero tra Pd e M5s basta che lo dicano. Per me non è un problema. Staro all'opposizione? Sono disponibile ad aspettare tutti e poi farò le mie libere riflessioni, altrimenti non avrei messo in gioco sette ministeri della Lega. Avrei fatto finta di niente e avrei tirato a campare". Quindi, nel caso, la Lega starà all'opposizione: "Ci mancherebbe altro, cosa dovrei fare? Sovvertire la Costituzione? Io le regole le rispetto, ma chi come me ha la coscienza pulita non ha mai paura del voto". Mentre "chiunque abbia timore del voto è perché ha paura di perdere la poltrona. Io non sono a bussare alla porta di nessuno. Hanno scelto Renzi? Auguri. Lo spieghino a Bibbiano e a Banca Etruria".

E sulla manovra: "Noi della Lega abbiamo ben chiara in testa manovra economica da 50 miliardi. Prima di tutto? Abbassare le tasse. Rilanciare l’economia, energie, investimenti! Altrimenti cosa stiamo al governo a fare?", conclude il leader della Lega.