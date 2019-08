"Bisogna anche comprenderlo Salvini. È vero che ha riscontrato diversi no quando era al governo con i Cinque Stelle, però questo non giustifica la presa di posizione abbastanza strana, illogica e grottesca. È talmente stupida la sua presa di posizione che credo qualcuno gli abbia detto che in caso di formazione del governo PD-MS5 ci sarebbero state delle sacche istituzionali, parlamentari, insomma una sporca dozzina di responsabili, che avrebbero fatto saltare i numeri del Senato".

Francesco Specchia, ospite a Omnibus su La7, non ha dubbi sulla mossa dell'uscente ministro dell'Interno:"Salvini evidentemente si era immaginato che Mattarella avrebbe dato l'ok al governo, che poi sarebbe caduto dando il via allo scioglimento delle Camere e alle elezioni. Qui gli elettori avrebbero avuto chiaro l'inciucio giallorosso e la Lega avrebbe fatto il pienone senza neanche Berlusconi". Questa, per il giornalista, potrebbe essere la sola spiegazione a una "cretinata di questo tipo".