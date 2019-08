"Il cambiamento di Conte". Repubblica intitola così l'articolo dedicato al premier uscente, lo stesso che fino a qualche mese fa - quando ancora spalleggiava il governo gialloverde - veniva preso di mira dal quotidiano. Peccato però che i tempi cambiano e in fretta, quasi come i giudizi. Ad oggi, con la crisi di governo in corso e la possibilità di un esecutivo firmato Pd-M5s, Repubblica ha cambiato idea sul "conto" di Giuseppe Conte, nonché "l'antagonista di Salvini".



"Ci ha preso gusto piano piano, questo lo abbiamo capito. Fino alla svolta del discorso in Senato contro Salvini. Lì Giuseppe Conte si è scrollato di dosso la fastidiosa versione di essere l'ombra di un premier. Versione che lo faceva soffrire a dispetto del sorriso cordiale, del ciuffo impeccabile. E più i giornali scrivevano che era in buona sostanza al servizio del Capitano, più lui covava una rabbia tanto nascosta quanto profonda. Democristianamente Conte può succedere a se stesso, cambiare maggioranza come cambia la pochette nel taschino. Cangiante nei modi e nei colori: da giallo-verde a giallo-rosso (peraltro i colori della squadra del cuore, la Roma, e dicono che di calcio ne capisca parecchio). Sono bastati 40 minuti, peraltro ben recitati da vero istrione, per far cambiare idea su di lui e sul suo futuro". Ma è stato sufficiente un discorso da "avvocato degli italiani" o sotto sotto c'è altro. Non è che per caso il quotidiano di Verdelli stia cercando di indorare la pillola ai lettori di sinistra. I dem infatti, senza grillini, non vanno da nessuna parte, men che meno al governo e questo Repubblica lo sa bene.