Il decreto Sicurezza non si tocca. "Non sono decreti Salvini. Siamo disposti a ragionare su modifiche che ci saranno in linea con le riflessioni del capo dello Stato. Ma noi abbiamo una linea netta". A parlare è Luca Carabetta, grillino, vicepresidente della Commissione Attività produttive che con il Pd si è spesso scontrato: "Su porti aperti o porti chiusi", dice in una intervista a Il Corriere della Sera, "dipenderà anche da chi sarà ministro. Ma quello che abbiamo fatto, come la confisca delle navi delle Ong che commettono illeciti, lo rivendichiamo".

Difficile che il Partito democratico possa accettarlo. Tant'è, "fin qui si è discusso molto del nodo Conte. Ora bisognerà sciogliere quelli dei ministri, dei sottosegretari, quali del M5S e quali del Pd". Una trattativa quella con il Pd lunga e complicata. "Magari è una scelta che ci costerà cara. Ma è stato così anche con la Lega".